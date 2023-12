Venustech Aktie: Alles kein Problem!

Die Aktie von Venustech zeigt in den letzten Monaten ein gemischtes Bild in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz ist erhöht, was auf eine gesteigerte Aktivität hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Venustech für diesen Faktor eine Bewertung von "Gut".

In fundamentaler Hinsicht hat Venustech ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,76, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Venustech liegt bei 80,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 55 eine neutrale Situation, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Venustech mit 0,71 Prozent leicht über dem Mittelwert von 0,48 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.