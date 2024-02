Venus Concept Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von Venus Concept beträgt derzeit 52,17, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird auch hier die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt wird die Aktie von Venus Concept basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.

Anleger, die derzeit in die Aktie von Venus Concept investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erzielen, was 90,94 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Diskussionen rund um Venus Concept in den sozialen Medien signalisieren derzeit überwiegend positive Meinungen und Stimmungen. Die positiven Meinungen häufen sich in den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Venus Concept bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende 200-Tages-Durchschnitt für die Venus Concept-Aktie bei 1,88 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,19 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,22 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Venus Concept-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.