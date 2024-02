Venus Concept Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen neutral ist. Der RSI von Venus Concept liegt bei 70,59, was als „Schlecht“ eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 62,69 und zeigt eine „Neutral“-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Bewertung daher als „Schlecht“ eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Venus Concept geführt. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren ebenfalls positive Themen, weshalb die Aktie heute eine „Gut“-Einschätzung erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. Bei Venus Concept wurde eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer „Gut“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt „Gut“-Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Venus Concept derzeit bei 1,22 USD, was +0,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen „Neutral“-Einschätzung führt. Auf Basis der zurückliegenden 200 Tage wird die Aktie jedoch als „Schlecht“ eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -34,76 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als „Neutral“ eingestuft.