VenturerationADR Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Für die Aktie von Venture wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,24 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 45,18 eine neutrale Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf Dividendenrendite verzeichnet Venture eine Rendite von 5,38 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Venture in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichnete die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" einen Rückgang von durchschnittlich -15,23 Prozent, was darauf hinweist, dass Venture mit -7,08 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -14,49 Prozent, wobei Venture mit einer Abweichung von 7,82 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Venture bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,36 als unterbewertet angesehen wird. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.