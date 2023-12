Venture Minerals Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Venture Minerals liegt bei 100, was auf eine "schlechte" Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 66,67 eine "neutrale" Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "schlecht".

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Venture Minerals wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch hauptsächlich negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung als "neutral" führt.

Bei der technischen Analyse der Venture Minerals-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,008 AUD liegt damit deutlich darunter (-20 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -20 Prozent. Insgesamt wird die Aktie somit sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "schlechten" Rating versehen.