Venture Minerals Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Venture Minerals ergibt sich ein RSI von 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,007 AUD um 30 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,01 AUD) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,01 AUD) liegt um 30 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um Venture Minerals hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Zwar wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, jedoch führt die negative Stimmung insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung für Venture Minerals.