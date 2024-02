Venture Life Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Aktuell weist der RSI der Venture Life-Aktie einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 48,08, was weder überkauft noch überverkauft anzeigt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Venture Life.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Venture Life mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt der Persönliche Produkte-Branche um 2,95 Prozentpunkte, was als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Venture Life-Aktie beträgt derzeit 77,2, was 75 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 44 liegt und somit als überbewertet eingestuft wird. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche verzeichnete Venture Life in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,21 Prozent, während die durchschnittliche Performance in dieser Branche um 22,44 Prozent stieg, was zu einer Underperformance von -46,65 Prozent führt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,84 Prozent erzielte, lag Venture Life um 27,05 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.