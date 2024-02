Venture Life Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Anlegern einen Einblick in die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit und zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. In Bezug auf die Venture Life-Aktie beträgt der RSI-Wert für die letzten 7 Tage 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 48,08, was als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Venture Life aktuell bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,95 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Venture Life-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 33,68 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35 GBP liegt, was als neutral bewertet wird. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Daten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Venture Life-Aktie derzeit bei 77,2 liegt, was 75 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Überbewertung hinweist. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

