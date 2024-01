Venture Life Aktie: Kann das wirklich sein?

Die britische Firma Venture Life erhält von Analysten eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,93 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Persönliche Produkte" bedeutet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Venture Life-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 51,46, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Venture Life basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Venture Life-Aktie mit -3,12 Prozent Entfernung vom GD200 (34,58 GBP) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +6,21 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Venture Life-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Venture Life in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 26,47 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -30,75 Prozent im Branchenvergleich für Venture Life. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Venture Life um 10,11 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

