Venture Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs des Unternehmens Venture hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,88 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Venture im Branchenvergleich um -0,24 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,91 Prozent im letzten Jahr, und Venture lag 0,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Venture durchschnittlich ist, was auf normale Aktivität hinweist. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist nur geringfügige Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Venture-Aktie liegt bei 64 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (41,86) zeigt auch hier, dass Venture weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Venture-Aktie bei 14,5 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,67 SGD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs hingegen nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Venture auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.