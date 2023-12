Venture Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Aktie "Venture" weist eine Dividendenrendite von 6,16 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Basierend auf dieser Kennzahl wird die Aktie von der Redaktion als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Venture im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,67 Prozent erzielt, was 8,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -14,36 Prozent im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -15,04 Prozent, und Venture liegt aktuell 7,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Venture aktuell bei 14,72 SGD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 13,1 SGD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,01 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 12,39 SGD, was einer Differenz von +5,73 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Aktie darstellt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Venture war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies spiegelt sich in der Bewertung der Aktie als "Neutral" durch die Redaktion wider. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.