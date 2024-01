Venture Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Venture-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert (41,86) neutral, was eine Gesamtbewertung von "Neutral" nach dem RSI-Indikator ergibt.

Die technische Analyse, die den Trend von Wertpapieren untersucht, zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die Venture-Aktie bei 14,5 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,67 SGD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,73 SGD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 13,67 SGD liegt und daher zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Venture-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,12 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -0,24 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite von Venture um 0,21 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Venture durchschnittlich ist und daher zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Alles in allem ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Venture-Aktie auf Basis verschiedener Indikatoren.