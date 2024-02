Venture Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Im Vergleich der Aktienkurse hat Venture in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,31 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -10,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche dar, die im Durchschnitt um -11,82 Prozent gefallen ist. Im Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite bei -12,34 Prozent, und Venture unterperformte um 9,97 Prozent im Vergleich dazu. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Venture ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 11 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 11,88 Euro für jeden Euro Gewinn von Venture zahlt, was 44 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 21. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Venture derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten, mit einem Unterschied von 0,08 Prozentpunkten (5,38 % gegenüber 5,3 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Venture eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält Venture somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.