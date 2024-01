Ventas Aktie: In selten guter Lage!

Ventas Inc wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, daher ordnet die Redaktion eine "Schlecht" Empfehlung zu. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen für die Ventas Inc-Aktie abgegeben, wovon 4 "Gut" und 1 "Neutral" waren. Es ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 50 USD, was ein Aufwärtspotential von 0,32 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für Ventas Inc beträgt 49,3, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Ventas Inc-Aktie ein Durchschnitt von 44,96 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 49,84 USD, was einer positiven Abweichung von 10,85 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Rahmen der kurzfristigen Charttechnik wird die Aktie mit einem positiven Rating bedacht. Insgesamt erhält Ventas Inc daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.