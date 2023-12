Ventas Aktie: Das ist Wahnsinn!

Ventas Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", wobei es 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen gab. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Ventas Inc.

Die durchschnittliche Kursprognose für das Unternehmen beträgt 50 USD, was einem Abwärtspotenzial von -1,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie. Insgesamt erhält Ventas Inc also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ventas Inc-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 18, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 27,54 liegt. Beide Werte führen zu einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Ventas Inc gering sind. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde über Ventas Inc besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.