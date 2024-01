Vendetta Mining Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann der RSI Aufschluss darüber geben. In Bezug auf die Vendetta Mining-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 ein "Neutral"-Rating an. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating für Vendetta Mining.

In fundamentaler Hinsicht ist die Aktie von Vendetta Mining im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet einzustufen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 75,3 liegt die Aktie 77 Prozent unter dem Branchen-KGV von 324,4. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Vendetta Mining einen Wert von 0,04 CAD auf, während der aktuelle Kurs bei 0,02 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -50 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 0,02 CAD, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt wird daher ein "Neutral"-Rating für die technische Analyse vergeben.

Im Vergleich zum Aktienkurs des Vorjahres hat die Vendetta Mining-Aktie eine Rendite von -44,44 Prozent erzielt, was 33,05 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,4 Prozent, und Vendetta Mining liegt aktuell 33,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.