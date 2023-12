Vendetta Mining Aktie: Keine Angst!

Vendetta Mining hat angekündigt, keine Dividende auszuschütten, was im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite von 3,8 % in der Metalle und Bergbau Branche einen Rückgang um 3,8 Prozentpunkte bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Vendetta Mining wurden analysiert, und es wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Vendetta Mining ist ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Vendetta Mining eine Performance von -63,64 % erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Rückgang um -52,24 % darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird diese Unterperformance als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt neutral eingeschätzt, da in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Leistung von Vendetta Mining in Bezug auf Dividende, Stimmung und Aktienkurs als unterdurchschnittlich eingestuft wird.