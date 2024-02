Vendetta Mining Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Vendetta Mining eine Performance von -54,55 Prozent, was im Branchenvergleich zu einem Rückgang von -20,64 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche führte. Dies bedeutet eine Underperformance von -33,91 Prozent für Vendetta Mining. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -20,64 Prozent, was darauf hindeutet, dass Vendetta Mining um 33,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich erhält die Aktie von Vendetta Mining ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Vendetta Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,46 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,46 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Vendetta Mining derzeit bei 0,03 CAD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,02 CAD lag, ergibt sich ein Abstand von -33,33 Prozent. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,02 CAD erreicht, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Vendetta Mining eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Insgesamt wird Vendetta Mining daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

