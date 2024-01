Venator Materials, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Venator Materials":

Der Aktienkurs von Venator Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -80,22 Prozent erzielt, was 133,57 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 53,35 Prozent, was bedeutet, dass Venator Materials aktuell 133,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Sentiment und Buzz. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich. Daher erhält die Venator Materials-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Venator Materials. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Venator Materials eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei 0 Prozent, was 8287,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 8287,17) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Venator Materials eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Venator Materials in Bezug auf den Aktienkurs und die Dividendenpolitik schlecht abschneidet, während die Stimmung der Anleger neutral bis positiv ist.