Venator Materials Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wenn wir den RSI für Venator Materials über einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen betrachten, zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 43,73 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Venator Materials derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 35,15 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Venator Materials von 0,00764 USD eine Entfernung von -93,05 Prozent vom GD200 (0,11 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 0,01 USD, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist, da der Abstand -23,6 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Venator Materials als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Venator Materials im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 8273,88 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Venator Materials-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um -80,22 Prozent liegt, was mehr als 95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Chemikalien"-Branche liegt bei 14,32 Prozent, was Venator Materials mit einem Wert von 94,54 Prozent deutlich unterschreitet. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.