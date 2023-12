Venator Materials Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Venator Materials":

Die Einschätzung einer Aktie kann durch die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet unterstützt werden. Bei Venator Materials zeigen sich interessante Ausprägungen, wenn man die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Venator Materials liegt derzeit bei 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8273,88%. Mit einer Differenz von lediglich 8273,88 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Venator Materials führt bei einem Niveau von 40,46 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 35,34 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung der Venator Materials-Aktie als "Schlecht", mit 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 0,5 USD angesiedelt, was zu einer zukünftigen Performance von 6478,95 Prozent führen würde. Für die gesamte Analysteneinschätzung wird als Redaktion das Rating "Neutral" vergeben.