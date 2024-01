Venator Materials Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Venator Materials":

In den letzten zwei Wochen wurde Venator Materials von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet, wie eine Analyse der Kommentare und Wortmeldungen zeigt. Dabei wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Venator Materials beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,36 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Analysten bewerten die Venator Materials-Aktie aktuell als "Schlecht", basierend auf 1 "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -99,97 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Venator Materials eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Venator Materials-Aktie zeigt einen Wert von 44 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 43,99 ergibt eine "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Venator Materials.