Venator Materials Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Venator Materials-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 43,99 ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Venator Materials in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet, wobei überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Analysten bewerten die Venator Materials-Aktie derzeit als "Schlecht", basierend auf 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -99,97 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Venator Materials eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Venator Materials-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -80,22 Prozent erzielt, was 136,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.