Venator Materials Aktie: Abwarten

Venator Materials schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienindustrie. Der Unterschied beträgt satte 8328,51 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8328,51 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Venator Materials auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Venator Materials diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Venator Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 0,09 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,01 USD) weicht somit um -88,89 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (0,01 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent). In diesem Fall ergibt sich daher eine andere Bewertung der Venator Materials-Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Venator Materials-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Des Weiteren betrachtet die technische Analyse für Aktien das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist die Venator Materials aktuell mit dem Wert 50 weder überkauft noch -verkauft, weshalb für dieses Signal die Einstufung "Neutral" gilt. Dehnt man die relative Bewegung auf 25 Tage aus (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

