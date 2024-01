Vemanti Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Vemanti ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer sogar im grünen Bereich, und es wurden keine negativen Diskussionen festgestellt. Nur an einem Tag war die Stimmung eher neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Vemanti auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Vemanti liegt bei 46,28, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beträgt 48,56 und führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Vemanti derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,17 USD, während der Aktienkurs bei 0,085 USD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Der GD50, der den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage darstellt, liegt bei 0,08 USD, was einer Abweichung von +6,25 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Vemanti konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge weisen keine signifikanten Unterschiede auf und werden daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält Vemanti für diese Stufe daher ein Rating von "Neutral".