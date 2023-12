Veltyco Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der B liegt bei 25, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25 beträgt 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und somit mit einem "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die B-Aktie daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der B-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,38 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,8 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 4,74 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung der B-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über B wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne ausschlaggebende positive oder negative Themen in den vergangenen ein, zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält B auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt B 2,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", was die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel erscheinen lässt. Somit erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.