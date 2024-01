Veltra Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Veltra-RSI beträgt 63,27, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 48,65, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Veltra diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Das Meinungsbild war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Veltra verläuft bei 583,72 JPY, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt jedoch bei 561 JPY, was einem Abstand von -3,89 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 503,52 JPY, was einem positiven Signal von +11,42 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Signal basierend auf beiden Zeiträumen.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Veltra in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Veltra daher eine "Neutral"-Bewertung.