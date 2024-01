Velocity Financial Llc Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen zu Gesamtbewegungen berechnet. Der RSI der Velocity liegt bei 25,2, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 34 für die Velocity, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Velocity in dieser Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Messung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst erhält die Velocity in dieser Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Velocity-Aktie von 17,22 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (11,62 USD, +48,19 Prozent) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,16 USD, +21,61 Prozent) liegt. Insgesamt wird die Velocity-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.