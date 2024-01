Velo3D-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Velo3D":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Velo3d zeigt eine überkaufte Situation an, mit einem Wert von 91,08 für den 7-Tage-Zeitraum und 76 für den 25-Tage-Zeitraum. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie. Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral" und "Schlecht" Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Velo3d-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht" Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik führt.

Insgesamt wird die Velo3d-Aktie basierend auf diesen Faktoren mit einem "Schlecht" Rating beurteilt.