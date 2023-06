Velis Real Estate Tech erhält eine Wachstumsinvestition, um die internationale Erweiterung seiner Singu-Plattform zu beschleunigen, die digitale Transformation der Immobilienbranche voranzutreiben und die ESG-Berichterstattung zu erleichtern

KRAKÓW, Polen (ots/PRNewswire) -Velis Real Estate Tech, eines der am schnellsten wachsenden PropTech-SaaS-Unternehmen in Europa, gab heute eine bedeutende Wachstumsinvestition von einer Gruppe internationaler Investoren bekannt. Darüber hinaus wird das Führungsteam von Velis durch ein neues Management und die Einführung eines erfahrenen Verwaltungsrats verstärkt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Velis, die Digitalisierung der Immobilienbranche zu revolutionieren.Die Investition wird es Velis erleichtern, sich auf das Wachstum in strategischen Bereichen des Unternehmens zu konzentrieren. Dazu gehört der Ausbau der Präsenz in den Vereinigten Staaten und Westeuropa sowie die Beschleunigung der Entwicklung und des Einsatzes der Flaggschiff-Plattform Singu. Derzeit bietet das Unternehmen integrierte Softwarelösungen für das Facility- und Access-Management für mehr als 350 Unternehmenskunden in über 30 Ländern an, die mehr als eine Milliarde Quadratmeter an Immobilien abdecken.Digitalisierung der Immobilienwirtschaft und ESG-Berichterstattung vorantreibenIm Zeitalter der beschleunigten Digitalisierung der Immobilienbranche und der zunehmenden Bedeutung der ESG-Berichterstattung ist Velis bestrebt, seinem globalen Kundenstamm einen unvergleichlichen Service zu bieten. Das Unternehmen ist bestrebt, die Effizienz von Gebäuden zu verbessern, das Ressourcenmanagement zu optimieren, die Sicherheitsstandards zu erhöhen, fundierte Entscheidungen zu erleichtern und Kunden dabei zu unterstützen, ihre Emissionsziele und Net-Zero-Carbon-Ziele zu erreichen - all dies ist dank der integrierten Singu-Plattform möglich.„Wir sind auf dem Weg, alle Aspekte der Verwaltung von Immobilienvermögen zu verbessern und zu digitalisieren, und wir stehen erst am Anfang", sagte Adam Penkala, Mitbegründer von Velis. „Wir freuen uns sehr, Pawel Malon und Marek Jakubow in unserem Managementteam willkommen zu heißen, zusammen mit einer Reihe von unglaublichen Aktionären aus der ganzen Welt. Wir freuen uns darauf, ihr Wissen und ihre Erfahrung zu nutzen, während wir versuchen, das Unternehmen weiter schnell zu vergrößern."„Wir freuen uns darauf, mit dem Team von Velis zusammenzuarbeiten und das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Vision zu verwirklichen, ein weltweit führender Anbieter von erstklassigen Softwarelösungen für das Gebäude- und Anlagenmanagement sowie von fortschrittlichen ESG-Berichtsfunktionen für seine globalen Immobilienkunden zu werden", sagte Pawel Malon. „Wir glauben fest an das Team, die Werte und das Produkt von Velis und freuen uns, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen", fügte Marek Jakubow hinzu.Über Velis Real Estate TechVelis Real Estate Tech ist ein führender SaaS-Anbieter von Softwarelösungen für das Gebäude- und Zugangsmanagement. Velis ermöglicht es der Immobilienbranche, Abläufe zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und den Wert von Immobilienbesitzern, Verwaltern und Mietern zu steigern. Die Singu-Plattform revolutioniert die Art und Weise, wie Immobilien verwaltet werden, indem sie cloudbasierte Technologie, IoT-Sensoren, umfassendes ESG-Reporting, fortschrittliche KI-Analysen und eine Infrastruktur für das Gebäudesicherheitsmanagement kombiniert. Mit einer Erfolgsbilanz in über 30 Ländern steht Velis an der Spitze des PropTech-Sektors und ebnet den Weg für die digitale Transformation in der Immobilienbranche.Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:Kacper Troć+48 604122797kacper.troc@velistech.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2106810/Velis_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/velis-real-estate-tech-erhalt-eine-wachstumsinvestition-um-die-internationale-erweiterung-seiner-singu-plattform-zu-beschleunigen-die-digitale-transformation-der-immobilienbranche-voranzutreiben-und-die-esg-berichterstattung-zu--301857397.htmlOriginal-Content von: Velis Real Estate Tech, übermittelt durch news aktuell