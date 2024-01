Velan Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob das Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Velan wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 17,95 Punkten, was darauf hinweist, dass die Velan-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Velan auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Velan mit 2,07 % eine etwas niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,53 %) auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung führt daher insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Velan aktuell bei 10,1 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 5,36 CAD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,5 CAD, wodurch die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Velan.