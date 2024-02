Velan Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Velan-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,84 CAD, während der Kurs der Aktie bei 5,21 CAD um 41,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 5,24 CAD, was einer Abweichung von -0,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Velan-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,5 Prozent erzielt, was 61,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 4,68 Prozent, wobei Velan aktuell 63,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Velan investieren, können bei einer Dividendenrendite von 2,28 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,15 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutralen" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Velan liegt der RSI7 bei 71,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauf noch -verkauf, was zu einer "Neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Velan-Aktie daher eine "Schlechte" Bewertung in diesem Abschnitt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Velan-Analyse vom 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Velan jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Velan-Analyse.

Velan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...