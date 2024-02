Veken Aktie: Das sollte jeder wissen!

Veken, ein Unternehmen aus dem Bereich Elektrische Ausrüstung, hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung als der Branchendurchschnitt von 1,66 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den letzten 12 Monaten hat Veken eine Performance von -61,35 % erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -20,57 % zu einer Underperformance von -40,78 % führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite von Veken mit -19,35 % um 42 % darunter, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Veken beträgt 27, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" weder unter- noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Veken-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Jedoch ist der RSI25-Wert von 73,75 ein Anzeichen dafür, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer abweichenden Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Veken.