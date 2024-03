Veken Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Veken hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -61,35 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Im Vergleich zur Elektrischen Ausrüstungsbranche, die eine mittlere Rendite von -20,3 Prozent verzeichnet, liegt Veken mit 41,04 Prozent sogar noch weiter darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Veken mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,62 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Veken-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,51 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,47 CNH liegt damit deutlich darunter (-27,16 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,07 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter (-9,88 Prozent), was zu einem erneuten "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Veken-Aktie daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Veken 27, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Veken daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.