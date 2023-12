Veken Aktie: So kann man sich irren!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit sieben Tagen, an denen positive Themen dominierten, und fünf Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Allerdings fokussierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Veken. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

In puncto Fundamentaldaten weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Veken einen Wert von 27 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Daher wird Veken von fundamentaler Seite weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet und erhält entsprechend eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Veken derzeit bei 8,54 CNH. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 6,84 CNH lag und somit einen Abstand von -19,91 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 7,31 CNH eine Differenz von -6,43 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Abschließend wird die Aktie auch anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt bei 63,64 Punkten, was bedeutet, dass die Veken-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Dagegen weist der 25-Tage-RSI darauf hin, dass Veken überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse erhält.