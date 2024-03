Veidekke ASA Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

In den letzten zwei Wochen wurde Veidekke Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Hingegen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, die eine Einstufung als "Gut" ermöglicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Veidekke Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 103,93 NOK liegt. Der letzte Schlusskurs (115,6 NOK) liegt deutlich darüber (Unterschied +11,23 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (103,94 NOK) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+11,22 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Veidekke Asa-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 40,91, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 20 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt. Somit ergibt sich für Veidekke Asa insgesamt ein positives Bild.