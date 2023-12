Veidekke ASA Aktie: Was soll das denn werden?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An sechs Tagen wurde positives Feedback registriert, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Veidekke Asa gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Veidekke Asa hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Auch dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Veidekke Asa liegt bei 52,94, was eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Der RSI25 beläuft sich auf 40,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 106,83 NOK, während der Kurs der Aktie bei 103,6 NOK liegt, was einer Abweichung von -3,02 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 99,07 NOK führt zu einer Abweichung von +4,57 Prozent, was ebenfalls als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

