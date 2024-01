Veidekke ASA Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index: Eine Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann mithilfe des prominenten Relative Strength-Index, RSI, erfolgen. Hierbei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Veidekke Asa liegt bei 75,61, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 63,48, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Anleger: Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Veidekke Asa unterhalten. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" durch die Redaktion. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine Einschätzung von "Gut".

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im letzten Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage, so lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Somit erhält die Veidekke Asa-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Veidekke Asa liegt derzeit bei 105,75 NOK, während der Aktienkurs selbst bei 98 NOK liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,33 Prozent zum GD200 und somit zu einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 100,7 NOK. Somit ergibt sich aus einem Abstand von -2,68 Prozent eine Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".