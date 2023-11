Veidekke ASA Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Analyse von Sentiment und Buzz für die Veidekke Asa-Aktie zeigt ein neutrales Bild. Während es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, wurde auch keine signifikante Diskussionsintensität verzeichnet. Dies führt zu einem neutralen Rating für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Veidekke Asa beträgt 22,86 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,08, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, verläuft die Veidekke Asa derzeit auf "Neutral" Niveau. Der GD200 des Wertes liegt bei 107,45 NOK, während der Aktienkurs bei 103,8 NOK liegt, was einer Abweichung von -3,4 Prozent entspricht. Auf Basis des GD50 von 97,83 NOK ergibt sich eine Abweichung von +6,1 Prozent, was die Aktie zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Veidekke Asa. Die Stimmungsanalyse deutet ebenfalls auf eine überwiegend positive Einschätzung hin. Auf Basis dieser Analyse erhält Veidekke Asa daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.