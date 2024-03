Veidekke ASA Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Stärke Index (RSI) zeigt, dass die Veidekke Asa-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Veidekke Asa-Aktie liegt bei 40,91, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 20 liegt, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität der Veidekke Asa-Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Veidekke Asa-Aktie somit als "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde die Veidekke Asa-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine insgesamt "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Trend des Wertpapiers anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Veidekke Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ermittelt. Dieser Wert beträgt aktuell 103,93 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 115,6 NOK liegt, was einen Unterschied von +11,23 Prozent darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (103,94 NOK) zeigt einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,22 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Veidekke Asa-Aktie somit ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.