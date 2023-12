Vegaration Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung unter den Anlegern zu Vega ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen der letzten zwei Wochen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Das zeigt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Vega wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderungen blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Vega liegt bei 75,81 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 46,08, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt wird Vega für diesen Punkt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird Vega auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs um -14,5 Prozent über dem GD200 von 582,44 JPY liegt. Auf Basis des GD50 von 495,52 JPY ergibt sich eine Abweichung von +0,5 Prozent, was zu der Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Vega als "Neutral" bewertet.