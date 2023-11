Vegaration Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Vega-Aktie liegt der RSI bei 65,71, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 61, was ebenfalls auf eine als neutral eingestufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Vega-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vega-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt bei 593,48 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 471 JPY liegt, was einem Unterschied von -20,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 498,48 JPY, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-5,51 Prozent). Daher erhält die Vega-Aktie auch für diesen Wert ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Vega-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten beruhen, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach Analyse der sozialen Plattformen und der Nutzerkommentare zu Vega in den letzten Tagen, wurden hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Vega-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.