Veganz und Kayla Shyx gehen langfristige Partnerschaft ein

Ludwigsfelde (ots) -Die Veganz Group AG und YouTuberin und Content Creatorin Kayla Shyx gehen eine mehrjährige Partnerschaft ein. Kayla Shyx fasziniert ein Millionenpublikum mit ihrem einzigartigen Humor und ihren ausgefallenen Styles. Sie nutzt ihre Reichweite bewusst, um ihre Stimme gesellschaftskritischen Themen zu widmen und ist dabei vielen jungen Menschen ein Vorbild. Nicht nur als Social Media Star ist sie erfolgreich: Neben einiger Rollen als Schauspielerin, nutzt sie ihre kreative Ader außerdem für ihre eigene Modemarke.Die nachhaltige Innovationsmarke Veganz, die aktuell mit Mililk® Haferdrinks im klimafreundlichen 2D Druck-Verfahren herstellt, wird gemeinsam mit Kayla das Sortiment um exklusive und CO-gebrandete Produkte erweitern. Das aktuelle Sortiment umfasst neben den gedruckten Haferdrinks auch einen Mililk Maker mit Spezialklingen, sowie eine Kanne, um das fertige Produkt zu Hause zu lagern."Kayla ist ein Mililk Fan der ersten Stunde und wir freuen uns, dass sie unsere Innovation und dem Veganz Sortiment eine weitere Stimme verleiht und wir eine weitere Partnerschaft gewinnen konnten, die unserem Brand-Fit maximal entspricht", so Jan Bredack, Gründer und CEO der Veganz Group AG.Kayla Shyx ergänzt: "Als großer Fan von Veganz freue ich mich sehr auf die langfristige Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass meine Community genauso begeistert von Mililk sein wird wie ich. Gemeinsam können wir einen positiven Einfluss auf die Welt haben und Menschen dazu inspirieren, bewusste und nachhaltige Entscheidungen zu treffen."Die Veganz Group AG hat bereits eine Vielzahl an Influencern im Programm, darunter auch große Talente wie Gronkh und skaliert damit erfolgreich sein eCommerce und das Retail Geschäft. Das nachhaltige Veganz Sortiment ist im Handel verfügbar, sowie online auf mililk.com.Über die Veganz Group AGVeganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.Pressekontakt:Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 65759621Original-Content von: Veganz Group AG, übermittelt durch news aktuell