Veganz und Gronkh gehen langfristige Partnerschaft ein

Die Veganz Group AG und Gronkh, einer von Deutschlands größten Creatorn und Streamern, gehen eine mehrjährige Partnerschaft ein. Gronkh erreicht über 4,9 Mio. Abonnenten über seine Kanäle hinweg und hat inzwischen mehr als 3,6 Mrd. Aufrufe erreicht. Die nachhaltige Innovationsmarke Veganz, die aktuell mit Mililk® Haferdrinks im klimafreundlichen 2D Druck-Verfahren herstellt, wird gemeinsam mit Gronkh das Sortiment um exklusive und co-gebrandete Produkte erweitern. Das aktuelle Sortiment umfasst neben den gedruckten Haferdrinks auch einen Mililk® Maker mit Spezialklingen sowie eine Kanne, um das fertige Produkt zu Hause zu lagern."Der Enthusiasmus über Mililk® schreitet weiter voran, neben mehreren tausend Kunden innerhalb kürzester Zeit, freuen wir uns nun auch unsere leckere Alternative und das Veganz Sortiment in die großartige Community von Gronkh zu bringen."Gronkh ergänzt: "Ich bekam ein Veganz Probierpaket und habe die Hälfte gegessen, bevor ich sie im Stream in die Kamera halten konnte, weil die Sachen so geil sind."Das nachhaltige Veganz Sortiment ist im Handel verfügbar, sowie online auf mililk.com.Über die Veganz Group AGVeganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.