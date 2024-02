Veganz Group Aktie: Das war nicht abzusehen!

In den letzten Wochen gab es bei Veganz keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Veganz daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Veganz derzeit mit einem Wert von 95,74 als überkauft gilt. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ebenfalls ein überkaufter Wert von 70, was wiederum zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Kurs von Veganz (19,05 EUR) im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (21,31 EUR) eine Abweichung von -10,61 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (22,4 EUR) liegt mit einem Abweichung von -14,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Veganz daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Veganz diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Veganz auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.