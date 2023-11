Veganz Group Aktie: Quo vadis?

Veganz erhält eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation. Es gab in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Aus technischer Sicht betrachtet, liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Veganz-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 16,42 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 29,8 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +81,49 Prozent. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über diesem liegt (+16,32 Prozent). Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Veganz diskutiert. Es gab sechs Tage mit grünem Stimmungsbarometer und keine negativen Diskussionen. Insgesamt scheinen die Anleger neutral eingestellt zu sein. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 31,71 und führt zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,42 und unterstützt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamtbewertung für Veganz lautet daher "Neutral".

