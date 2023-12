Veganz Group Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Veganz-Aktie bleibt neutral, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden keine signifikanten Richtungsänderungen in der Kommunikation festgestellt. Allerdings konzentrieren sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt auf positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität der Aktie im Durchschnitt liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Veganz-Aktie betrachtet. Der Wert des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage beträgt 18,99 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 23,8 EUR liegt, was einem Unterschied von +25,33 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (26,55 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,36 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung der Veganz-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 61,54, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,66, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Veganz-Aktie basierend auf dem Gesamtbild.

Insgesamt wird die Aktie von Veganz daher mit einer neutralen Bewertung eingestuft, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.