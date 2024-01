Veganz Group Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Veganz-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 56,25, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch der RSI25-Wert von 50 zeigt an, dass die Aktie neutral bewertet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist größtenteils positiv. In den letzten Tagen gab es überwiegend positive Diskussionen, während keine negativen Themen verzeichnet wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,37 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 23,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +19,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 26,14 EUR, was einem Unterschreiten des aktuellen Schlusskurses um -11,25 Prozent entspricht, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls neutral bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.