Veganz Group Aktie: Augen auf!

In den letzten Wochen konnte bei Veganz keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Analyse basiert auf der Bewertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen identifiziert wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend wird Veganz daher in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Veganz aktuell bei 21,19 EUR. Da der Aktienkurs bei 19,9 EUR einen Abstand von -6,09 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein negativer Trend, wodurch ebenfalls ein "Schlecht"-Signal vergeben wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet in dieser Hinsicht ebenfalls "Schlecht".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt hingegen überwiegend positive Kommentare und Befunde über Veganz. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung die Einstufung "Gut".

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Veganz-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 95,65 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Veganz-Wertpapier daher in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft.