Veganz Group Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse von Veganz wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 55,56 Punkten, was darauf hinweist, dass Veganz weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 56,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Veganz-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Veganz in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Reaktionen von Nutzern in Bezug auf Veganz. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Veganz derzeit bei 19,74 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 22,6 EUR liegt und damit einen Abstand von +14,49 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 25,33 EUR, was einer aktuellen Differenz von -10,78 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".